Вперше в 1/2 фіналу Кубка України зіграють два клуби не з УПЛ

Фото: в 1/2 фіналу Кубка України пробилися два клуби Першої ліги (facebook.com/uanationalcup)

Це представники Першої ліги "Інгулець" і "Дніпро-1"

Вперше в історії в півфінальних матчах Кубка України візьмуть участь відразу два клуби не з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє tribuna.com.

Це представники Першої ліги "Інгулець" і "Дніпро-1", які напередодні вибили в чвертьфіналі "Ворсклу" і "Карпати" відповідно.

Зазначається, що першою командою, яка вийшла в 1/2 і не виступала в УПЛ, стали "Карпати". Це сталося в сезоні 2005/06.

Після цього з першої ліги в півфіналах грали "Волинь" у 2010 році, "Севастополь" в 2013 і "Миколаїв" в 2017. Також в 1/2 фіналу двічі виходили клуби з другої ліги - "Славутич" в 2014 і "Дніпро-1" минулого року.

Сьогодні, 8 квітня, в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України, за підсумками якої визначаться пари команд, які поборються за виход в фінал турніру.

У півфінал вийшли "Шахтар", який в серії пенальті вибив з турніру київське "Динамо", "Зоря", "Інгулець", "Зоря", і "Дніпро-1".