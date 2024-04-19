Вперше знищили Х-22 та Ту-22М3. Як відпрацювала ППО під час удару по Україні

Знищення бомбардувальника РФ

19 квітня у Ставропольському краї (Росія) зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні. В РФ визнали авіакатастрофу.

Пізніше стало відомо, що збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії було операцією української розвідки. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Про Ту-22М3 відомо, що він є носієм ракет Х-22, яких українська ППО раніше не знищувала. Справа в тому, що Х-22 летять на надзвуковій швидкості і заходять на ціль за балістичною траєкторією, що ускладнює їх перехоплення.

Збитий Ту-22М3 брав участь у масованому ударі по Україні в ніч на 19 квітня, епіцентром якого стали Дніпро та Дніпропетровська область. У регіоні окупанти цілеспрямовано вдарили по залізничній інфраструктурі, вокзал Дніпра зупинив роботу, є затримки потягів. Також є постраждалі, як серед цивільних, так і серед працівників УЗ. Серед жертв, зокрема, у Синельниківському районі Дніпропетровської області, двоє дітей - 6 та 8 років.

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