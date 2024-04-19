Вперше знищили Х-22 та Ту-22М3. Як відпрацювала ППО під час удару по Україні

Під час масовано обстрілу росіян по Україні в ніч на 19 квітня, ППО вперше знищила ракети Х-22 та бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, вдалось "приземлити" і 14 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
За його словами, в ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА.
"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - розповів він.
В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Як зазначив генерал, загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
19 квітня у Ставропольському краї (Росія) зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні. В РФ визнали авіакатастрофу.
Пізніше стало відомо, що збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії було операцією української розвідки. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.
Про Ту-22М3 відомо, що він є носієм ракет Х-22, яких українська ППО раніше не знищувала. Справа в тому, що Х-22 летять на надзвуковій швидкості і заходять на ціль за балістичною траєкторією, що ускладнює їх перехоплення.
Збитий Ту-22М3 брав участь у масованому ударі по Україні в ніч на 19 квітня, епіцентром якого стали Дніпро та Дніпропетровська область. У регіоні окупанти цілеспрямовано вдарили по залізничній інфраструктурі, вокзал Дніпра зупинив роботу, є затримки потягів. Також є постраждалі, як серед цивільних, так і серед працівників УЗ. Серед жертв, зокрема, у Синельниківському районі Дніпропетровської області, двоє дітей - 6 та 8 років.
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