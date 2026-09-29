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Вперше збив реактивну "Герань-4": що відомо про перехоплювач "Генерал Черешня Bullet"

13:06 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: "Герань" (росЗМІ)

Дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet" компанії-учасника NAUDI вперше уразив російський реактивний безпілотник "Герань-4". Ціль знищили оператори Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NAUDI.

Перший збитий реактивний "Шахед"

Дрон-перехоплювач «Генерал Черешня Bullet» компанії-учасника NAUDI "Генерал Черешня" вперше уразив російський реактивний безпілотник "Герань-4". Ворожу ціль знищили оператори БпЛА Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України.

Перехоплювач наздогнав і знищив швидкісну ціль у повітрі.

Що відомо про "Герань-4" і перехоплювач

За даними ГУР, російська "Герань-4" оснащена турбореактивним двигуном і здатна розвивати швидкість до 500 км/год. Бойова частина безпілотника може містити до 50 кг вибухівки, а в термобаричному виконанні до 90 кг.

"Генерал Черешня Bullet" може розвивати швидкість до 320 км/год і перехоплювати "Шахеди" на висоті до 2000 метрів. Система дозволяє виявляти цілі як удень, так і вночі. Реагувати на повітряну загрозу можна протягом кількох хвилин після її виявлення.

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У серпні Міноборони повідомило, що арсенал Сил оборони поповнився першим українським реактивним перехоплювачем Alexa Spatium. За даними відомства, він призначений насамперед для ураження "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" та Shahed-131.

У вересні 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк оприлюднив відео, на якому екіпаж "Рубін" збиває «Герань-5» за допомогою STING S виробництва "Диких шершнів". Технічні характеристики цього перехоплювача офіційно не розкриті.

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