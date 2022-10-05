Впервые сбила не ПВО. Ким показал уничтоженный дрон Shahed-136
В среду, 5 октября, в Николаевской области сбили иранский дрон "Shahed-136". Впервые его ликвидировали, не используя систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Это первый результат не ПВО, а мобильных охотников на мопеды", - говорится в сообщении.
Виталий Ким не сообщил, где именно был сбит иранский дрон "Shahed-136".
Напомним, что иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", по данным страны-производителя, могут применяться на расстоянии до 2500 км.
Также РБК-Украина рассказывало, что известно об иранских дронах которыми РФ бомбит Украину.
Ранее, военные сбили пять дронов-камикадзе, атаковавших Николаевскую область.
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