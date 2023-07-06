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Вперше з'явилося відео, як військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar

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Україна, Четвер 06 липня 2023 14:48
Вперше з'явилося відео, як військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar Фото: військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar (facebook.com/ForsvaretDanmark)
Автор: Наталія Гурковська

Данські військові розсекретили відео навчання українських військових на самохідній установці Caesar. Навчання проходило близько трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

"Все началось за несколько месяцев до этого, когда 19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине все датские артиллерийские системы Caesar", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это была большая и важная задача для Вооруженных сил и не в последнюю очередь для инструкторов Датского артиллерийского полка.

"Они взялись за дело сразу, бегая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев, чтобы обучить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой", - сказал командующий обороной генерал Флемминг Лентфер.

Украинские военные прошли обучение около трех недель и "были очень любопытны и невероятно мотивированы учиться".

Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.

Нагадаємо, Данія передала українським військовим усі самохідні артилерійські установки Caesar, які були на озброєнні. У середині квітня 2023 року повідомлялося, що українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планували відправити до України найближчими тижнями.

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