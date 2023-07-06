Вперше з'явилося відео, як військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar
Данські військові розсекретили відео навчання українських військових на самохідній установці Caesar. Навчання проходило близько трьох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.
"Все началось за несколько месяцев до этого, когда 19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине все датские артиллерийские системы Caesar", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это была большая и важная задача для Вооруженных сил и не в последнюю очередь для инструкторов Датского артиллерийского полка.
"Они взялись за дело сразу, бегая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев, чтобы обучить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой", - сказал командующий обороной генерал Флемминг Лентфер.
Украинские военные прошли обучение около трех недель и "были очень любопытны и невероятно мотивированы учиться".
Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.
Нагадаємо, Данія передала українським військовим усі самохідні артилерійські установки Caesar, які були на озброєнні. У середині квітня 2023 року повідомлялося, що українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планували відправити до України найближчими тижнями.
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