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Впервые появилось видео, как военные Дании обучали военных из Украины на САУ Caesar

Новина українською →
Украина, Четверг 06 июля 2023 14:48
Впервые появилось видео, как военные Дании обучали военных из Украины на САУ Caesar Фото: военные Дании обучали военных из Украины на САУ Caesar (facebook.com/ForsvaretDanmark)
Автор: Наталия Гурковская

Датские военные рассекретили видео обучения украинских военных на самоходной установке Caesar. Обучение проходило около трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

"Все началось за несколько месяцев до этого, когда 19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине все датские артиллерийские системы Caesar", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это была большая и важная задача для Вооруженных сил и не в последнюю очередь для инструкторов Датского артиллерийского полка.

"Они взялись за дело сразу, бегая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев, чтобы обучить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой", - сказал командующий обороной генерал Флемминг Лентфер.

Украинские военные прошли обучение около трех недель и "были очень любопытны и невероятно мотивированы учиться".

Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.

Напомним, Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении. В середине апреля 2023 года сообщалось, что украинские военные завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании. Вооружение планировали отправить в Украину в ближайшие недели.

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