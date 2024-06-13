Вперше за війну. Бійці ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян (відео)

"Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію (РРС) Р-416ГМ", - йдеться у повідомленні.

По ворожій цілі спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

"У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ", - додали військові.

Що відомо про станцію?

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ - перша, що уражена українськими військовими за час війни.

Втрати РФ в Україні

За добу із 12 на 13 червня Сили оборони України знищили 980 оккупантів. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 522810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 танків та 34 артилерійські системи.

Додамо, що за минулий тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель окупантів.