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Впервые за войну. Бойцы ССО поразили новейшую станцию ​​связи россиян (видео)

Фото: РРС Р-416ГМ РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские бойцы Сил спецопераций (ССО) поразили новейшую станцию ​​связи россиян. На вооружение в армию оккупантов Р-416ГМ поступила в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций в Telegram.

"Операторы 3-го полка ССО при работе на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию (РРС) ​​Р-416ГМ", - говорится в сообщении.

По враждебной цели спецназовцы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО.

"В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Следовательно, нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии РФ", - добавили военные.

Что известно о станции?

Российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

Отметим, что эта станция Р-416ГМ - первая, пораженная украинскими военными за время войны.

Потери РФ в Украине

За сутки с 12 на 13 июня Силы обороны Украины уничтожили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 522 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 танков и 34 артиллерийских системы.

Добавим, что за прошлую неделю, с 2 по 9 июня, Россия потеряла в Украине больше 8 тысяч военных. Кроме того, ВСУ "отминусовали" корабль оккупантов.

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