Вперше від початку війни: Зеленський з'явився у класичному костюмі (відео)

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський з'явився на публіці в класичному костюмі. Президент, який останні три роки послідовно носив одяг кольору хакі як символ єдності з армією, обрав діловий стиль для саміту НАТО.

Який костюм обрав Володимир Зеленський

Як відомо, учора Зеленський прибув із візитом до Гааги, Нідерланди, на саміт НАТО. Сьогодні президент України "засвітився" на фото і відео в класичному костюмі чорного кольору.

Зазначимо, що це перша поява Зеленського в традиційному піджаку після початку війни в Україні.

УВАГА



ЦЕ НЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА



ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ПІДЖАКУ



УВАГА



ПОВТОРЮЮ

ЦЕ НЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА

ПРЕЗИДЕНТ В ПІДЖАКУ pic.twitter.com/lhXiUfD1eb — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) June 25, 2025

Примітно, що сорочку Володимир Зеленський вибрав не контрастного білого кольору, як це зазвичай прийнято, а також чорного відтінку. Від краватки глава держави відмовився.

Завершити свій образ він вирішив класичними туфлями чорного відтінку.

Скандал із костюмом Зеленського у США

28 лютого під час зустрічі президентів США та України в Овальному кабінеті Зеленський прибув до Білого дому в чорному світшоті та штанах кольору хакі.

Тоді один із журналістів запитав, чому Володимир Зеленський проігнорував традиційний дрес-код (костюм, сорочка, краватка).

Це запитання бурхливо сприйняли присутні в Овальному кабінеті.

У відповідь на це Зеленський сказав, що одягне костюм, коли Україна переможе у війні, коли припиняться бойові дії. Дональду Трампу це дуже не сподобалося.

Цю розмову бурхливо обговорювали в мережі.

Зеленський і Трамп (фото: Getty Images)

Як змінювався стиль Зеленського

У 2019 році, після того як він став президентом України, на офіційних заходах і в робочих ситуаціях Зеленський часто носив костюми чорного і синього кольору. Іноді він замінював в образах класичну білу сорочку на гольф-водолазку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року стиль глави держави помітно змінився.

У першому зверненні після початку війни Зеленський був ще в традиційному костюмі, однак потім він змінив строгий діловий стиль на мілітарі.

Він став з'являтися на публіці у футболках кольору хакі або чорних із гербом чи прапором України, а також у світшотах і куртках у стилі мілітарі.

Стиль Зеленського змінився під час війни в Україні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)