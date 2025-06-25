Вперше від початку війни: Зеленський з'явився у класичному костюмі (відео)
Вперше з початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський з'явився на публіці в класичному костюмі. Президент, який останні три роки послідовно носив одяг кольору хакі як символ єдності з армією, обрав діловий стиль для саміту НАТО.
Детальніше про це пише РБК-Україна.
Який костюм обрав Володимир Зеленський
Як відомо, учора Зеленський прибув із візитом до Гааги, Нідерланди, на саміт НАТО. Сьогодні президент України "засвітився" на фото і відео в класичному костюмі чорного кольору.
Зазначимо, що це перша поява Зеленського в традиційному піджаку після початку війни в Україні.
УВАГА— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) June 25, 2025
ЦЕ НЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА
ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ПІДЖАКУ
УВАГА
ПОВТОРЮЮ
ЦЕ НЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА
ПРЕЗИДЕНТ В ПІДЖАКУ pic.twitter.com/lhXiUfD1eb
Примітно, що сорочку Володимир Зеленський вибрав не контрастного білого кольору, як це зазвичай прийнято, а також чорного відтінку. Від краватки глава держави відмовився.
Завершити свій образ він вирішив класичними туфлями чорного відтінку.
#Зеленський на саміті #НАТО вперше з'явився у піджаку#NATOSummit pic.twitter.com/xKOuvjohX6— BankovaMail (@BankovaMa) June 25, 2025
Скандал із костюмом Зеленського у США
28 лютого під час зустрічі президентів США та України в Овальному кабінеті Зеленський прибув до Білого дому в чорному світшоті та штанах кольору хакі.
Тоді один із журналістів запитав, чому Володимир Зеленський проігнорував традиційний дрес-код (костюм, сорочка, краватка).
Це запитання бурхливо сприйняли присутні в Овальному кабінеті.
У відповідь на це Зеленський сказав, що одягне костюм, коли Україна переможе у війні, коли припиняться бойові дії. Дональду Трампу це дуже не сподобалося.
Цю розмову бурхливо обговорювали в мережі.
Зеленський і Трамп (фото: Getty Images)
Як змінювався стиль Зеленського
У 2019 році, після того як він став президентом України, на офіційних заходах і в робочих ситуаціях Зеленський часто носив костюми чорного і синього кольору. Іноді він замінював в образах класичну білу сорочку на гольф-водолазку.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року стиль глави держави помітно змінився.
У першому зверненні після початку війни Зеленський був ще в традиційному костюмі, однак потім він змінив строгий діловий стиль на мілітарі.
Він став з'являтися на публіці у футболках кольору хакі або чорних із гербом чи прапором України, а також у світшотах і куртках у стилі мілітарі.
Стиль Зеленського змінився під час війни в Україні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: сторінка в Х Melaniya Podolyak, сторінка в Х BankovaMail.