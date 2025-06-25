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Впервые с начала войны: Зеленский появился в классическом костюме (видео)

Среда 25 июня 2025 11:34
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Впервые с начала войны: Зеленский появился в классическом костюме (видео) Владимир Зеленский (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Впервые с начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский появился на публике в классическом костюме. Президент, последние три года последовательно носивший одежду цвета хаки как символ единства с армией, выбрал деловой стиль для саммита НАТО.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина.

Какой костюм выбрал Владимир Зеленский

Как известно, вчера Зеленский прибыл с визитом в Гаагу, Нидерланды, на саммит НАТО. Сегодня президент Украины "засветился" на фото и видео в классическом костюме черного цвета.

Отметим, что это первое появление Зеленского в традиционном пиджаке после начала войны в Украине.

Примечательно, что рубашку Владимир Зеленский выбрал не контрастного белого цвета, как это обычно принято, а также черного оттенка. От галстука глава государства отказался.

Завершить свой образ он решил классическими туфлями черного оттенка.

Скандал с костюмом Зеленского в США

28 февраля во время встречи президентов США и Украины в Овальном кабинете Зеленский прибыл в Белый дом в черном свитшоте и брюках цвета хаки.

Тогда один из журналистов спросил, почему Владимир Зеленский проигнорировал традиционный дресс-код (костюм, рубашка, галстук).

Этот вопрос бурно восприняли присутствующие в Овальном кабинете.

В ответ на это Зеленский сказал, что наденет костюм, когда Украина победит в войне, когда прекратятся боевые действия. Дональду Трампу это очень не понравилось.

Этот разговор бурно обсуждали в сети.

Впервые с начала войны: Зеленский появился в классическом костюме (видео)

Зеленский и Трамп (фото: Getty Images)

Как менялся стиль Зеленского

В 2019 году, после того как он стал президентом Украины, на официальных мероприятиях и в рабочих ситуациях Зеленский часто носил костюмы черного и синего цвета. Иногда он заменял в образах классическую белую рубашку на гольф-водолазку.

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года стиль главы государства заметно изменился.

В первом обращении после начала войны Зеленский был еще в традиционном костюме, однако затем он сменил строгий деловой стиль на милитари.

Он стал появляться на публике в футболках цвета хаки или черных с гербом или флагом Украины, а также в свитшотах и куртках в стили милитари.

Впервые с начала войны: Зеленский появился в классическом костюме (видео)

Стиль Зеленского изменился во время войны в Украине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

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Для написания материала были использованы такие источники: странице в Х Melaniya Podolyak, страница в Х BankovaMail.

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