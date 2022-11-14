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Вперше від початку війни. УЗ запускає поїзд із Києва до Миколаєва

Фото: Укрзалізниця запускає поїзд із Києва до Миколаєва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових", - ідеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Повідомляється, що поїзд №122/121 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних - з Миколаєва.

Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії Миколаїв був прифронтовом містом та тримав оборону на півдні України. Після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, і ми отримали дозвіл на відновлення залізничного сполучення до міста. Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Також раніше ми писали, що в Укрзалізниці відкрили незвичайний продаж квитків - у тимчасово окуповані міста України. Вже зараз можна купити квитки до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, а також до звільненого Херсона.

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УкрзалізницяМиколаїв