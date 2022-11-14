RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые с начала войны. УЗ запускает поезд из Киева в Николаев

Фото: Укрзализныця запускает поезд из Киева в Николаев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

Укрзализныця впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что первый поезд в Николаев отправится сегодня из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Сообщается, что поезд №122/121 Киев-Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.

Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

"С начала полномасштабного вторжения россии Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в других городов Украины или привезти все необходимое", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном , которое было освобождено военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

Также ранее мы писали, что в Укрзализныце открыли необычную продажу билетов - во временно оккупированные города Украины. Уже сейчас можно купить билеты в Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, а также в освобожденный Херсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяНиколаев