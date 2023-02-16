Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен

У рамках першого візиту після початку війни Коен має намір відвідати Бучу, Бабин Яр і знову запустити роботу посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через вторгнення РФ.

Крім того, міністр проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, головою МЗС України Дмитром Кулебою та членами єврейської громади.

"Я прибув сьогодні з першим візитом ізраїльського міністра до Києва з початку бойових дій. Протягом минулого року Ізраїль стояв на боці українського народу та на боці України. Сьогодні ми піднімемо ізраїльський прапор біля посольства Ізраїлю у Києві, яке повернеться до постійної діяльності з метою зміцнення відносин між країнами", - заявив міністр.