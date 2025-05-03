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Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)

Фото: ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura 2 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українськіі розвідники з морського дрона Magura V5 знищили російський літак Су-30 неподалік Новоросійська 2 травня. Це трапилось вперше в світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"2 травня спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном", - йдеться у повідомленні.

Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. 

Деталі збиття літака Су-30

Багатоцільовий винищувач РФ Су-30, чия орієнтовна вартість становить близько 50 млн доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де московити ховають залишки свого Чорноморського флоту.

Зазначимо, що першими про знищення літака Су-30 повідомили російські Telegram-канали. Вони повідомили, що винищувач морської авіації був підбитий ввечері, 2 травня, в 50 км західніше Новоросійська.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року ГУР з морського дрона Magura V5 знищило два російські гелікоптери Мі-8. Цей удар також став першим в світі.

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