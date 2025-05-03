Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)

"2 травня спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 - це перше у світі знищення бойового літака морським дроном", - йдеться у повідомленні.

Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Деталі збиття літака Су-30

Багатоцільовий винищувач РФ Су-30, чия орієнтовна вартість становить близько 50 млн доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де московити ховають залишки свого Чорноморського флоту.