Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)

Отметим, что первыми об уничтожении самолета Су-30 сообщили российские Telegram-каналы. Они сообщили, что истребитель морской авиации был подбит вечером, 2 мая, в 50 км западнее Новороссийска.

Напомним, 31 декабря 2024 года ГУР из морского дрона Magura V5 уничтожило два российских вертолета Ми-8. Этот удар также стал первым в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.