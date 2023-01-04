Вперше за сто років. Чому у США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує Україні

На останніх виборах до Конгресу США Республіканська партія змогла перехопити у демократів контроль за нижньою палатою Конгресу, Палатою представників (верхня палата, Сенат, залишився під контролем Демократичної партії). Але перевага республіканців виявилася набагато скромнішою, ніж очікувалося: партія отримала 222 мандати, у демократів - 212, тоді як для більшості в Палаті потрібно 218 голосів.

Але в рамках американської політичної системи навіть така тендітна більшість мала забезпечити Республіканській партії надійний контроль за нижньою палатою Конгресу, зокрема можливість блокувати ініціативи президента Джо Байдена.

Насправді ж республіканці не змогли пройти перший етап - затвердити спікера Палати, тому досі навіть не склали формальної депутатської присяги.

Задовго до парламентських виборів очевидним кандидатом на посаду спікера від республіканців був Кевін Маккарті, який уже багато років намагається обійняти цю посаду. Маккарті в цілому вважається прихильником екс-президента Дональда Трампа, хоч і не найрадикальнішим.

Його висування на спікерську посаду було узгоджено всередині Республіканської партії, але вже під час першого голосування, 3 січня, 19 республіканців влаштували демарш, проголосувавши за інших кандидатів. Один голос отримав навіть екс-конгресмен Лі Зельдін, який не є чинним депутатом (американське законодавство дозволяє обрати спікером Палати представників будь-яку особу, зокрема не обраної депутатом).

Таким чином, Маккарті набрав лише 203 голоси за 218 необхідних, у той час як кандидат від демократів Хакім Джефріс отримав підтримку всіх 212 колег по фракції.

Декілька наступних раундів голосувань у вівторок і в середу також не принесли результатів - підтримка Маккарті зменшилася до 201 голосу. Зокрема, конгресумен українського походження Вікторія Спартц спочатку підтримувала Маккарті, потім вирішила утриматися.

Два десятки республіканців, які не підтримують Маккарті, вважаються представниками про-трампівського крила всередині партії. Але навіть після того, як Трамп у середу публічно закликав їх підтримати Маккарті, їхня думка не змінилася. Свою позицію вони доводять різними аргументами: від необхідності зменшити повноваження спікера до недостатньо радикальної позиції, яку Маккарті займає стосовно чинного президента Байдена. Також вони вимагають для себе лідерських позицій у низці парламентських комітетів.

На даний момент виходу з тупикової ситуації не видно. Опозиційно налаштовані до Маккарті республіканці навряд чи змінять свою думку, а іншого кандидата від партії просто немає, близько 80 депутатів-прихильників Маккарті організували свою групу "ОК" - Only Kevin (тільки Кевін) і зареклися підтримувати когось іншого. У свою чергу демократам для обрання свого спікера просто не вистачить голосів. А до обрання спікера Палата представників не може займатися жодними іншими справами.

Якщо Маккарті поступиться під тиском республіканців-"розкольників", це означатиме величезну поступку табору прихильників Трампа, що особливо важливо у світлі президентських виборів 2024 року, в яких Трамп пообіцяв брати участь (і ця перспектива турбує багатьох у самій Республіканській партії). За поточними подіями багато хто вбачає руку Трампа, в інтересах якого - максимально дестабілізувати політичну та державну систему.

Востаннє подібна ситуація, коли спікера Палати не могли обрати з першої спроби, трапилася рівно сто років тому, у 1923 році. Тоді це вдалося зробити лише з дев'ятого разу. Наразі жодних прогнозів про те, скільки ще часу знадобиться для обрання спікера, в американських медіа немає, ситуація виглядає патовою.

В Україні Кевін Маккарті найбільше відомий своєю заявою про те, що американська допомога не має бути безлімітною. Передбачалося, що Палата представників під контролем республіканців та під керівництвом Маккарті загалом буде дещо скептичнішою щодо військової, фінансової та іншої підтримки України (хоча сам Маккарті неодноразово заявляв, що повністю підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією).

Але якщо зрештою протистояння навколо спікерського крісла виграють радикальні прихильники Трампа (багато з яких виступають проти допомоги Україні в принципі), це буде набагато похмурішим сценарієм. Як і потенційний параліч нижньої палати Конгресу загалом.