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Вперше за шість років. Сі Цзіньпін прибув до США

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув у США. Наразі він знаходиться в Сан-Франциско, де невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сі спустився з літака Air China, де його вже чекали офіційні особи США, включаючи міністерку фінансів США Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Зазначається, що в середу вранці Сі зустрінеться з Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Зустріч стане першою особистою зустріччю між лідерами країн за рік, тому США планують її використати для пом'якшення відносин між ними. 

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.

При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.

А Байден заявив, що розраховує налагодити комунікацію з Китаєм за підсумками зустрічі з Сі.

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