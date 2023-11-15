Впервые за шесть лет. Си Цзиньпин прибыл в США

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США. Он находится в Сан-Франциско, где вскоре встретится с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Си спустился с самолета Air China, где его уже ждали официальные лица США, включая министерку финансов США Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса.
В среду утром Си встретится с Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Встреча станет первой личной встречей между лидерами стран за год, поэтому США планируют использовать ее для смягчения отношений между ними.
По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.
При этом в Белом доме отмечали, что ожидают встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.
А Байден заявил, что рассчитывает наладить коммуникацию с Китаем по итогам встречи с Си.
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