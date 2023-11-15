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Впервые за шесть лет. Си Цзиньпин прибыл в США

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США. Он находится в Сан-Франциско, где вскоре встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Си спустился с самолета Air China, где его уже ждали официальные лица США, включая министерку финансов США Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса.

В среду утром Си встретится с Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Встреча станет первой личной встречей между лидерами стран за год, поэтому США планируют использовать ее для смягчения отношений между ними.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.

А Байден заявил, что рассчитывает наладить коммуникацию с Китаем по итогам встречи с Си.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайСи ЦзиньпиньДжозеф Байден