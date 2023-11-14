ua en ru
Вт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден назвав мету зустрічі з Сі Цзіньпіном

Вашингтон, Вівторок 14 листопада 2023 20:51
UA EN RU
Байден назвав мету зустрічі з Сі Цзіньпіном Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розраховує налагодити комунікацію з Китаєм за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Байдена наводить Reuters.

Байден зазначив, що метою переговорів із Сі Цзіньпіном, які відбудуться завтра, 15 листопада, є відновлення нормального спілкування між двома державами, включаючи контакти між військовими.

Американський лідер додав, що він намагається змінити відносини США з Китаєм на краще після періоду напруженості.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, завтра, 15 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Ця зустріч пройде на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.

При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь
NEWS
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом