Байден назвав мету зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розраховує налагодити комунікацію з Китаєм за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Байден зазначив, що метою переговорів із Сі Цзіньпіном, які відбудуться завтра, 15 листопада, є відновлення нормального спілкування між двома державами, включаючи контакти між військовими.

Американський лідер додав, що він намагається змінити відносини США з Китаєм на краще після періоду напруженості.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, завтра, 15 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Ця зустріч пройде на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.

При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.