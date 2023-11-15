ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вперше за шість років. Сі Цзіньпін прибув до США

Середа 15 листопада 2023 03:17
UA EN RU
Вперше за шість років. Сі Цзіньпін прибув до США Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув у США. Наразі він знаходиться в Сан-Франциско, де невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сі спустився з літака Air China, де його вже чекали офіційні особи США, включаючи міністерку фінансів США Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Зазначається, що в середу вранці Сі зустрінеться з Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Зустріч стане першою особистою зустріччю між лідерами країн за рік, тому США планують її використати для пом'якшення відносин між ними.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.

При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.

А Байден заявив, що розраховує налагодити комунікацію з Китаєм за підсумками зустрічі з Сі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Си Цзиньпинь Джозеф Байден
NEWS
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом