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Вперше за рік. На вулицях Маріуполя помітили незвичайну техніку окупантів

Маріуполь, Четвер 11 січня 2024 09:25
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Вперше за рік. На вулицях Маріуполя помітили незвичайну техніку окупантів Фото: на вулицях Маріуполя помітили незвичайну техніку окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вулицях Маріуполя помітили самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Змій Горинич". Таке переміщення відбулось вперше за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо переміщення систем "Змій Горинич" в Маріуполі в складі колони по бульвару Шевченка та у супроводі військової комендатури", - розповів він.

За його словами, установку окупанти завезли з Нікольського напряму та перемістили в Кальміуській район Маріуполя.

"Найбільш вірогідно - на ремонт, в ремонтну базу по вул. Тополіна в районі ММК ім. Ілліча. Вперше для такого класу військової техники за останній рік", - додав Андрющенко.

Вперше за рік. На вулицях Маріуполя помітили незвичайну техніку окупантів

Що відомо про УР-77 "Змій Горинич"

Зазначимо, що ЗСУ вже знищили не одну установку "Змій Горинич". Так, у травні 2023 року ЗСУ знищили дві російські установки для розмінування "Змій Горинич" за допомогою дронів "Пегас" у передмісті Бахмута. Крім того, у жовтні минулого року десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України також знищили російську установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Для довідки

УР-77 або "Метеорит" ("Змій Горинич") - радянська бойова машина, самохідна реактивна установка розмінування зразка 1977 року створена на базі самохідної гаубиці 2С1 або "Гвоздика". Серійно виготовляється з 1978 року.

УР-77 здатна проробляти безпечні проходи в протипіхотних та протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько 6 метрів, а довжина - від 80 до 90 метрів.

Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що впливає на підривник міни. Однак, повне розмінування не гарантується. Так, наприклад, можуть залишитися цілими міни, що мають підривники дворазового натискання (міна ТМ-62 з підривником МВС-62 або Mk7 з підривником № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії.

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