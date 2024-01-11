Впервые за год. На улицах Мариуполя заметили необычную технику оккупантов

На улицах Мариуполя заметили самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Змей Горыныч". Такое перемещение произошло впервые за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем перемещение систем "Змей Горыныч" в Мариуполе в составе колонны по бульвару Шевченко и в сопровождении военной комендатуры", - рассказал он.

По его словам, установку оккупанты завезли с Никольского направления и переместили в Кальмиусский район Мариуполя.

"Вероятнее всего - на ремонт, в ремонтную базу по ул. Тополина в районе ММК им. Ильича. Впервые для такого класса военной техники за последний год", - добавил Андрющенко.

Что известно про УР-77 "Змей Горыныч"

Отметим, что ВСУ уже уничтожили не одну установку "Змей Горыныч". Так, в мае 2023 года ВСУ уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч" с помощью дронов "Пегас" в пригороде Бахмута. Кроме того, в октябре прошлого года десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины тоже уничтожили российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Для справки

УР-77 или "Метеорит" ("Змей Горыныч") - советская боевая машина, самоходная реактивная установка разминирования образца 1977 года создана на базе самоходной гаубицы 2С1 или "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года

УР-77 способна проделывать безопасные проходы в противопехотных и противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров.

Разминирование осуществляется путём возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия.