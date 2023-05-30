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Уже не вперше. У Резнікова розповіли, навіщо РФ оголосила в розшук Залужного і Сирського

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Оголошення Росією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача Сухопутних сил Олександра Сирського у розшук є одним з прийомів інформаційної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій", - йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що цей прийом покликаний вирішити дві задачі:

  • нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;
  • психологічний тиск та деморалізація наших військових.

"Втім, "місія нездійсненна". Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймається як обтяжуюча обставина", - сказала Маляр.

Також заступник міністра оборони вважає, що психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння - безперспективно.

Що цьому передувало?

Сьогодні російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Слідчий комітет РФ нібито заочно висунув звинувачення Валерію Залужному та іншим українським воєначальникам у "обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу".

Також пізніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. У відомстві країни-агресора зазначають, що розшук оголошено нібито за статтею Кримінального кодексу. При цьому конкретної статті не уточнюють.

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