ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уже не вперше. У Резнікова розповіли, навіщо РФ оголосила в розшук Залужного і Сирського

Новость на русском →
Вівторок 30 травня 2023 21:21
Уже не вперше. У Резнікова розповіли, навіщо РФ оголосила в розшук Залужного і Сирського Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Оголошення Росією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача Сухопутних сил Олександра Сирського у розшук є одним з прийомів інформаційної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій", - йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що цей прийом покликаний вирішити дві задачі:

  • нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;
  • психологічний тиск та деморалізація наших військових.

"Втім, "місія нездійсненна". Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймається як обтяжуюча обставина", - сказала Маляр.

Також заступник міністра оборони вважає, що психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння - безперспективно.

Що цьому передувало?

Сьогодні російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Слідчий комітет РФ нібито заочно висунув звинувачення Валерію Залужному та іншим українським воєначальникам у "обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу".

Також пізніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. У відомстві країни-агресора зазначають, що розшук оголошено нібито за статтею Кримінального кодексу. При цьому конкретної статті не уточнюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну
DAILY
Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль
Вікторія Руденкоспеціально для РБК-Україна Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль