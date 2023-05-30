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Уже не впервые. У Резникова рассказали, зачем РФ объявила в розыск Залужного и Сырского

Новина українською →
Вторник 30 мая 2023 21:21
Уже не впервые. У Резникова рассказали, зачем РФ объявила в розыск Залужного и Сырского Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Объявление Россией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными силами Александра Сырского в розыск является одним из приемов информационной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"В 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий", - говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что этот прием призван решить две задачи:

  • нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонительными;
  • психологическое давление и деморализация наших военных.

"Впрочем, "миссия невыполнима". Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимается как отягчающее обстоятельство", - сказала Маляр.

Также заместитель министра обороны считает, что психологически давить на командующих, которые воюют с врагом, значительно превосходящим по количеству бойцов и вооружения - бесперспективно.

Что этому предшествовало?

Сегодня российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Следственный комитет РФ якобы заочно предъявил обвинение Валерию Залужному и другим украинским военачальникам в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Также позже Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В ведомстве страны-агрессора отмечают, что розыск объявлен якобы по статье Уголовного кодекса. При этом конкретной статьи не уточняют.

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