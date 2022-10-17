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Вперше з початку війни зустрілися омбудсмени України та РФ: що обговорили

Фото: вперше з початку війни зустрілися омбудсмени України та РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Константин Широкун

Під час сьогоднішнього обміну полоненими вперше зустрілися омбудсмени України та Росії. У ході зустрічі йшлося про необхідність активізувати обмін військовополоненими та звільнення цивільних заручників.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Крім того, під час зустрічі уповноважені з прав людини Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова обговорили:

  • необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участю третьої сторони,
  • необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб;
  • напрацювання шляхів відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольної РФ, так і в Україні;
  • надання можливості військовополоненим дзвонити рідним;
  • ретельні пошуки безвісти зниклих;
  • об'єднання сімей, коли діти та батьки опинилися на різних територіях;
  • відновлення документів для біженців та інше.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Це був повністю жіночий обмін, додому повернулися 108 людей.

У Міноборони Росії заявили, що в результаті обміну РФ повернула 110 своїх громадян, серед яких 72 моряки з цивільних судів.

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Обмін полоненимиВторгнення Росії до України