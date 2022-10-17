Впервые с начала войны встретились омбудсмены Украины и РФ: что обсудили

Во время сегодняшнего обмена пленными впервые встретились омбудсмены Украины и России. В ходе встречи речь шла о необходимости активизировать обмен военнопленными и освобождение гражданских заложников.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Кроме того, во время встречи уполномоченные по правам человека Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова обсудили:

Напомним, что сегодня, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Это был полностью женский обмен, домой вернулись 108 человек.

В Минобороны России заявили, что в результате обмена РФ вернула 110 своих граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов.

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