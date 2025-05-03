Вперше з початку весни. Де очікується град 3 травня в Україні

Сьогодні, 3 травня, в Україні погода дійсно буде дивувати. В залежності від регіону ймовірні грози, град заморозки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Мінлива хмарність. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на заході країни в окремих районах град; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність. По області: вдень короткочасний дощ, подекуди гроза.

у Києві: в першій половині дня без опадів, в другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень 19-24°; у Києві вдень 20-22°.

Погода в Україні 3 травня (facebook.com/UkrHMC)