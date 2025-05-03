Вперше з початку весни. Де очікується град 3 травня в Україні
Сьогодні, 3 травня, в Україні погода дійсно буде дивувати. В залежності від регіону ймовірні грози, град заморозки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на заході країни в окремих районах град; на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність. По області: вдень короткочасний дощ, подекуди гроза.
у Києві: в першій половині дня без опадів, в другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.
Температура по області вдень 19-24°; у Києві вдень 20-22°.
Погода в Україні 3 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Погіршення погоди останніми тижнями спричинене активним прохолодним фронтом, що охопив країну 26-27 квітня. Саме він призвів до помітного зниження температури вдень.
Хоча 1 травня в Україні спостерігалось потепління, довго воно не тривало. Уже 3-4 травня очікується новий атмосферний фронт, який принесе дощі та чергове похолодання.
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