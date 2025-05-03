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Впервые с начала весны. Где ожидается град 3 мая в Украине

Украина, Суббота 03 мая 2025 07:00
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Впервые с начала весны. Где ожидается град 3 мая в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 мая, в Украине погода действительно будет удивлять. В зависимости от региона вероятны грозы, град и заморозки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременный дождь, местами гроза, на западе страны в отдельных районах град; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на Левобережье и в Крыму ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 15-20° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, в западных областях до 12°, днем 19-24°, на побережье морей 13-18°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. По области: днем кратковременный дождь, местами гроза.

В Киеве: в первой половине дня без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем 19-24°; в Киеве днем 20-22°.
Впервые с начала весны. Где ожидается град 3 мая в УкраинеПогода в Украине 3 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Ухудшение погоды в последние недели вызвано активным прохладным фронтом, охватившим страну 26-27 апреля. Именно он привел к заметному снижению температуры днем.

Хотя 1 мая в Украине наблюдалось потепление, долго оно не продолжалось. Уже 3-4 мая ожидается новый атмосферный фронт, который принесет дожди и очередное похолодание.

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