Вперше за півтора роки: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів

Фото: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів (binance.com)

Як показано на графіку, максимальна вартість Біткоїна становила 40 190 доларів.

Ціна Біткоіна все ще нижча за свій рекордний максимум у 69 000 доларів. Він не став популярним у звичайних людей, як передбачали прихильники, і великі інвестори та компанії все ще не довіряють йому та побоюються інвестицій.

Раніше ми публікували інструкцію, як вибрати та відкрити криптогаманець. Покрокова інструкція для початківця - за посиланням .

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, як швидко та безпечно купити найпопулярнішу криптовалюту – Bitcoin.