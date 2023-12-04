UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше за півтора роки: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів

Ілюстративне фото: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Біткоїн у неділю 3 грудня досяг рекордної позначки 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фото: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів (binance.com)

Як показано на графіку, максимальна вартість Біткоїна становила 40 190 доларів.

Ціна Біткоіна все ще нижча за свій рекордний максимум у 69 000 доларів. Він не став популярним у звичайних людей, як передбачали прихильники, і великі інвестори та компанії все ще не довіряють йому та побоюються інвестицій.

Раніше ми публікували інструкцію, як вибрати та відкрити криптогаманець. Покрокова інструкція для початківця - за посиланням .

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, як швидко та безпечно купити найпопулярнішу криптовалюту – Bitcoin.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін