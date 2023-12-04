Вперше за півтора роки: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів

Біткоїн у неділю 3 грудня досяг рекордної позначки 40 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Фото: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів (binance.com)
Як показано на графіку, максимальна вартість Біткоїна становила 40 190 доларів.
Ціна Біткоіна все ще нижча за свій рекордний максимум у 69 000 доларів. Він не став популярним у звичайних людей, як передбачали прихильники, і великі інвестори та компанії все ще не довіряють йому та побоюються інвестицій.
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