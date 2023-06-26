Як відкрити криптогаманець: покрокова інструкція для початківця

Кількість користувачів криптовалюти у світі, і в Україні зокрема, з кожним днем зростає. Одна з перших речей, яку потрібно зробити, щоб розпочати будь-які операції з цифровими активами — відкрити електронний гаманець.

Про те, що таке криптогаманець, які існують види та як обрати надійну криптобіржу — в інструкції РБК-Україна.

Що таке криптогаманець

Криптогаманець — спеціальна програма або пристрій, які забезпечують взаємодію користувача з блокчейном й дозволяють отримувати та переводити цифрову валюту. Тобто криптогаманці зберігають ключі доступу до активів, а не самі монети.

Криптовалютні гаманці зберігають публічні та приватні ключі користувачів (умовний ID користувача). Публічний ключ є доступним для всіх користувачів. Це адреса в блокчейні, яка дозволяє отримувати транзакції. Приватний ключ — своєрідний цифровий підпис власника гаманця, що підтверджує право власності на відкритий ключ.

Які бувають криптогаманці

Як правило, криптогаманці бувають двох типів – "холодні" і "гарячі". "Холодні" не потребують постійного підключення до інтернету. До таких гаманців відносяться апаратний, USB та паперовий гаманець (QR-код).

"Гарячі" працюють з використанням інтернету й мають окремий сервіс, орієнтований на зберігання активів. Як правило, "гарячі" гаманці працюють через: веб-версію, програму для ПК або мобільний застосунок.

Також є кросплатформенні гаманці для крипти, які можуть використовуватися і як веб-версії, і як застосунки для ПК та мобільних гаджетів.

Ще одна класифікація гаманців: кастодиальні та некастодиальні. Кастодиальними є гаманці, якими керує біржа криптовалют або компанія цифрових активів. По суті, ви надаєте третім особам контроль над вашими ключами.

Переваги використання такого гаманця – перевірка вхідних транзакцій та низькі комісії. Завдяки кастодиальному гаманцю вам не доведеться перейматися захистом ваших приватних ключів або управлінням криптовалютою.

Некастодиальні гаманці надають вам повний контроль над приватними ключами. Використовуючи такий гаманець, саме ви несете відповідальність за збереження та керування своєю криптовалютою. Виходячи з цього, головною перевагою некастодиальних гаманців є повна конфіденційність.

Як обрати криптогаманець

В цілому ж, важливим фактором під час вибору криптогаманця є безпека. Криптогаманець повинен бути надійним та захищеним від кібератак та крадіжок.

Також важливо, щоб криптогаманець підтримував необхідні вам криптовалюти. Окремий гаманець може мати сумісність з дуже великою кількістю криптовалют, а може бути створений під конкретну криптовалюту.

Криптогаманець повинен бути легким та зручним у використанні. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим та функціональним.

Покрокова інструкція відкриття криптогаманця

Для прикладу візьмемо одну з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT. Для того, щоб відкрити на платформі криптогаманець — спочатку треба зареєструватися.

Для створення облікового запису:

1. Перейдіть у вкладку "Реєстрація" в правому верхньому кутку сайту.

2. Введіть особисті дані (електронну пошту). Створіть надійний пароль, що містить щонайменше 8 символів.

3. Додайте ID реферала (друга, який поділився посиланням), натиснувши на "+ Реферальний код". Якщо ж ви реєструєтесь самостійно - просто пропустіть цей крок.

4. Прочитайте Умови використання та Політику конфіденційності на Платформі. Натисніть відповідну галочку, якщо погоджується з ними. Підтвердіть, що ви не є громадянином чи резидентом заборонених країн.

5. Підтвердьте електронну пошту за допомогою коду. Якщо код не надійшов упродовж хвилини, надішліть запит на новий лист.

Важливо: для більшої надійності встановіть двофакторну аутентифікацію для облікового запису та вашої електронної пошти, яка була вказана при реєстрації. Також за можливості увімкніть всі доступні методи захисту гаманця: пароль, seed-фразу, оповіщення, список дозволених IP.

6. Наступний крок — підтвердження особи. Система Know Your Customer (KYC) потрібна для боротьби з нелегальними операціями. Для користувача це означає безпеку його активів і конфіденційність особистих даних.

Криптобіржа WhiteBIT пропонує користувачів два способи підтвердження особи: за допомогою порталу "Дія", або завантаженням фото документа, що підтверджує особу.

Після того, як ви пройдете верифікацію акаунту, зможете придбати свій перший цифровий актив — через обмін або розміщення торгового ордера.

Також авторизуватися та поповнювати гаманець на WhiteBIT можна за допомогою Web3 гаманця. Аби скористатися цією функцією, потрібно встановити розширення для свого гаманця у браузері та увімкнути двофакторну автентифікацію на біржі. Потім зайти в особистий кабінет на WhiteBIT та відкрити розділ "Безпека". У блоці "Web3" знайти в переліку необхідний вам гаманець та підтвердити під’єднання адреси у браузерному розширенні гаманця. Далі підтвердити під’єднання адреси в біржовому акаунті за допомогою коду, отриманого електронною поштою та двофакторної автентифікації.

Гаманець на WhiteBIT — приклад кастодиального гаманця, коли за безпеку ваших коштів відповідає біржа. Якщо ви відкриваєте гаманець на криптобіржі, то варто перевірити як саме вона піклується про безпеку ваших коштів.

Цікавий факт: WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на "холодних" гаманцях й використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак, щоб максимально захистити кошти своїх користувачів.

Крім того, платформа пройшла аудит Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки зі спеціалізацією на блокчейн-технологіях. Згідно з результатами аудитами Hacken.io та сертифікаційної платформи CER.live у 2022 році, WhiteBIT відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки та входить у трійку бірж за надійністю з найвищим рейтингом ААА.

Важливо: кількість криптогаманців, які користувач може відкрити — не обмежена. Однак памʼятайте: чим більше гаманців, тим складніше ними управляти, а це означає, що зростає можливість втратити до них доступ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, як швидко й безпечно купити найпопулярнішу криптовалюту — Bitcoin.

Також ми писали, що з 5 по 11 червня курс біткоїна дещо стабілізувався й станом на понеділок, 12 червня, торгується на рівні 25 800 доларів.