Впервые за полтора года: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов

Фото: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов (binance.com)

Как показано на графике, максимальная стоимость Биткоина составляла 40 190 долларов.

Цена Биткоина все еще ниже своего рекордного максимума в 69 000 долларов. Он не стал популярным у обычных людей, как предсказывали сторонники, и крупные инвесторы и компании все еще не доверяют ему и опасаются инвестиций.

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