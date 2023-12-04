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Впервые за полтора года: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов

Иллюстративное фото: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Биткоин в воскресенье 3 декабря достиг рекордной отметки в 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фото: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов (binance.com)

Как показано на графике, максимальная стоимость Биткоина составляла 40 190 долларов. 

Цена Биткоина все еще ниже своего рекордного максимума в 69 000 долларов. Он не стал популярным у обычных людей, как предсказывали сторонники, и крупные инвесторы и компании все еще не доверяют ему и опасаются инвестиций.

Ранее мы публиковали инструкцию, как выбрать и открыть криптокошелек. Пошаговая инструкция для начинающего - по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало инструкцию, как быстро и безопасно купить самую популярную криптовалюту - Bitcoin.

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Биткоин