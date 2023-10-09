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Вперше за пів року. Окупанти перекинули в Маріуполь та район нові резерви

Маріуполь, Понеділок 09 жовтня 2023 09:53
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Вперше за пів року. Окупанти перекинули в Маріуполь та район нові резерви Фото: окупанти перекинули в Маріуполь та район нові резерви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їх відмінність - дві гармати на шевронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати", - розповів він.

За твердженням джерел, як каже Андрющенко, навіть форма у нових окупантів в стані "жодного разу не пралась".

"Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч. Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось в квітні 2023 року", - додав радник мера.

Окупанти перекинули до Маріуполя та району нові резерви (t.me/andriyshTime)

Крім того, за його словами, посилені переміщення систем ППО в Маріуполі та навколо міста проводяться вже без дотримання глобальних заходів безпеки.

"Вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку", - додав він.

Ситуація в Маріуполі

Останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольксько-Мангушському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму.

Крім того, російські окупанти поглиблюють порт у захопленому Маріуполі та прокладають автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя.

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