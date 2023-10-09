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Впервые за полгода. Оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы

Мариуполь, Понедельник 09 октября 2023 09:53
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Впервые за полгода. Оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы Фото: оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки", - рассказал он.

По утверждению источников, как говорит Андрющенко, даже форма у новых оккупантов в состоянии "ни разу не стиралась".

"В целом речь идет о количестве до 5 тысяч. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года", - добавил советник мэра.

Оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы (t.me/andriyshTime)

Кроме того, по его словам, усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

"Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи", - добавил он.

Ситуация в Мариуполе

В последнее время захватчики продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе, возле Мариуполя. В частности, как ранее сообщал Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме того, российские оккупанты углубляют порт в захваченном Мариуполе и прокладывают автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь.

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