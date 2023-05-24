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Вперше після початку повномасштабної війни. УЗ повертає популярний поїзд

Фото: УЗ повертає популярний поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" повертає популярний швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 Київ-Дніпро-Запоріжжя, який перестав курсувати після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що з 10 червня поїзд Hyundai Rotem буде щодня відправлятися з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25. Зворотно з Запоріжжя потяг виходитиме о 14:45, буде у Дніпрі о 16:04 та Києві - о 22:15.

Квитки вже найближчими годинами будуть доступні у застосунку УЗ та на решті звичних каналів.

Нововведення в "Укрзалізниці"

УЗ запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня, який, зокрема, передбачає появу нових рейсів.

До того ж УЗ планує запустити тестову послугу жіночих купе для підвищення безпеки. Квитки можна буде придбати у додатку компанії.

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Укрзалізниця