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Впервые после начала полномасштабной войны. УЗ возвращает популярный поезд

Фото: УЗ возвращает популярный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" возвращает популярный скоростной поезд Интерсити+ 732/731 Киев-Днепр-Запорожье, который перестал курсировать после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что с 10 июня поезд Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25. Обратно из Запорожья поезд будет выходить в 14:45, будет в Днепре в 16:04 и Киеве - в 22:15.

Билеты уже в ближайшие часы будут доступны в приложении УЗ и на остальных привычных каналах.

Нововведение в "Укрзализныце"

УЗ вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня, который, в частности, предполагает появление новых рейсов.

К тому же УЗ планирует запустить тестовую услугу женских купе для повышения безопасности. Билеты можно будет приобрести в приложении компании.

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Укрзализныця