Помер 18-річний син голови Львівської ОВА Козицького: що відомо
На 19-му році життя помер Зіновій Козицький - син голови Львівської ОВА Максима Козицького.
РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію.
Що відомо про смерть Зіновія Козицького
Про смерть юнака повідомив його батько.
"Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми - жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце", - написав Козицький на своїй сторінці у Facebook.
Він уточнив, що парастас (заупокійне богослужіння) відбудеться сьогодні, 24 липня 2024 року, о 19:00 у Храмі Святої Трійці (місто Львів, вул. Тершаковців, 11а).
Похорон запланований на четвер, 25 липня, о 14:00 (прощання також відбудеться у львівському Храмі Святої Трійці).
Допис Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
"Щиро співчуваю голові військової адміністрації та всій родині Козицьких з приводу смерті сина Зіновія. Найважча втрата - це втрата дитини. Сил вам пережити це горе. Світла Пам'ять", - написав у соцмережі мер Львова Андрій Садовий.
Публікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
В Українському католицькому університеті (УКУ), де навчався хлопець, зазначили, що Зіновій Козицький помер на 19-му році життя.
Він був студентом УКУ програми "Культурологія".
Уточнюється, що невдовзі після вступу до навчального закладу в юнака виявили онкологію.
"Батьки, друзі, медики відчайдушно боролися за життя хлопця. Та, на жаль, хвороба перемогла", - розповіли в університеті.
Наголошується, що попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього - вчився, проходив лікування, не втрачав віри.
Викладачі згадують Зіновія, як світлу та сильну людину. Він дуже мужньо переносив страждання.
"Спільнота УКУ єднається з болем втрати родини та висловлює щирі співчуття панові Максиму, його дружині Оксані, їхній донечці Софії, дідусеві пану Зіновію. Нехай Всемилостивий Господь прийме новопреставленого Зіновія у Небесному Царстві. Вічна йому пам'ять", - підсумували в УКУ.
Допис УКУ (скриншот: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві помер 7-річний хлопчик, який лікувався в "Охматдиті" під час російського удару.
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