Вперше не під керівництвом США. Що відомо про новий "Рамштайн" та які очікування України

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"Рамштайн" змінює очільника

Контактна група з питань оборонної підтримки України у війні з РФ (UDCG) 12 лютого 2025 проведе чергове засідання.

Це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн" після початку роботи адміністрації нового президента США Дональда Трампа. І на відміну від попередніх 25 засідань, які скликав вже колишній очільник оборонного відомства Штатів Ллойд Остін, це засідання відбудеться під керівництвом міністра оборони Великої Британії Джона Хілі.

Союзники України зберуться у штаб-квартирі НАТО, що знаходиться в Брюсселі. Зустріч триватиме з 14:30 до 16:45 за місцевим часом (15:30-17:45 за Києвом).

Зазначимо, що UDCG пройде за день до переговорів міністрів оборони НАТО у столиці Бельгії.

Що обговорять союзники

Глава міноборони Британії Джон Хілі заявив, що "Рамштайн" та засідання міністрів НАТО 12-13 лютого будуть присвячені активізації підтримки України.

Міністр зауважив, що з другого дня роботи на посаді, коли він був у Одесі разом з українським президентом Володимиром Зеленським, він взяв на себе зобов’язання, що Велика Британія посилить підтримку України та прискорить її.

"Це буде частиною дискусій з іншими країнами на зустрічі в середу, де я головуватиму. І я впевнений, що підтримка України також буде частиною обговорень, які ми проведемо в НАТО в четвер", – заявив Хілі.

Він додав, що уряд Великої Британії зобов’язався зберегти 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги Україні "цього року, наступного та кожного року, поки це буде потрібно".

Скриншот x.com/JohnHealey_MP

У НАТО також анонсували обговорення допомоги Україні в рамках засідання Контактної групи та на Раді Україна-НАТО (відбудеться 13 лютого в рамках зустрічі міністрів оборони країн Альянсу за участю очільника Міноборони України Рустема Умєрова).

Зазначається, що найближчі дні в Брюсселі будуть присвячені узгодженню "нових амбітних цільових показників для союзників НАТО" щодо витрат на оборону. Представник Альянсу підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна має безпрецедентну підтримку НАТО, що становить 99% усієї військової допомоги.

"Нещодавно створене у Вісбадені командування НАТО для підтримки України перебуває в авангарді координації цих і майбутні внесків", – зазначив посадовець.

США на засіданні Контактної групи

Новий глава Пентагону Піт Гегсет представить Штати на зустрічі "Рамштайн-26". Як повідомляло видання Politico, не виключено, що в майбутньому головування у Контактній групі знов перейде до США. Однак адміністрація президента Дональда Трампа ще не взяла на себе зобов'язань щодо майбутньої військової підтримки України.

На черговому засіданні UDCG та на зустрічі НАТО наступного дня Гегсет буде присутнім у якості "слухача", не оголошуватиме про нові пакети допомоги від США та не зустрічатиметься віч-на-віч з українськими колегами. Про це пише The Washington Post з посиланням на слова американського чиновника.

Згідно з офіційною заявою Пентагону, Піт Гегсет на "Рамштайні" підтвердить прихильність президента США Дональда Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні, причому якомога швидше.

"Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в питаннях допомоги Україні в галузі безпеки", – йдеться у повідомленні на порталі Міноборони США.

Фото: Піт Гегcет на "Рамштайні" не оголошуватиме про військову допомогу США (Getty Images)

Також зазначається, що протягом тижня очільник Пентагону перебуватиме в поїздках Європою. Він відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу, а на своїй першій нараді міністрів НАТО в Брюсселі Гегсет обговорить із союзниками необхідність збільшення витрат на оборону, посилення європейського лідерства і розширення можливостей оборонної промислової бази по обидва боки Атлантики.

Чого очікує Україна від "Рамштайну"

На тлі обрання президентом США Дональда Трампа серед союзників виникли побоювання, що "Рамштайн" може припинити свою роботу чи зміниться формат зустрічей. Адже ще до вступу на посаду новий лідер Штатів виступав за зменшення військової допомоги Україні.

Однак український президент Володимир Зеленський, заявив, що питання, чи буде продовжено "Рамштайн", не підіймалося й анонсував нову зустріч у лютому. Водночас глава держави наголосив на важливості збереження формату, оскільки він допоможе отримувати підтримку від країн-партнерів.

"Що стосується формату "Рамштайн", передусім було дуже важливо зберегти формат "Рамштайн", це 50+ країн. Для нас головне – результат, щоб ми зберегли ці країни – ми їх зберегли. Ми подивимось, як він буде проходити в цей період, подивимось як буде далі, але очікуємо, що буде представництво всіх країн, також США, але подивимось по результатах", – сказав Зеленський.

За його словами, головний результат "Рамштайну" – допомога Україні: "Абсолютно зрозуміло – це кількість пакетів, якими партнери підтримують Україну".

Напередодні засідання речник українського МЗС Георгій Тихий розповів, що Україна ретельно готується до "Рамштайну-26".

Як він зазначив, на майбутньому засіданні очікуються рішення щодо посилення України. Зокрема, вони будуть стосуватись ППО і інвестицій в українське виробництво зброї.

Стосовно зміни очільника Контактної групи, представник українського МЗС висловив думку, що у "Рамштайні" важливіше те, яку допомогу країни виділяють Україні, а не те, хто головує.

При підготовці використовувалися: інформація з порталів НАТО та Пентагону, заяви президента України Володимира Зеленського, речника МЗС Георгія Тихого, міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, публікації Politico, The Washington Post, сторінка UK Ministry of Defence в Х.