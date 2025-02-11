У НАТО назвали очікування від майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони країн НАТО в найближчі кілька днів обговорюватимуть підтримку України у війні з Росією. Це, зокрема, відбудеться під час засідання у форматі "Рамштайн".

Як передає РБК-Україна , про це журналістам на умовах анонімності заявив представник структур НАТО.

Він нагадав, що 13 лютого відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО, щоб обговорити низку тем, які пов'язані із забезпеченням безпеки Альянсу.

За його словами, одним з головних питань є витрати на оборону. Наразі в НАТО працюють над узгодженням нових амбітних цільових показників для союзників, які матимуть ключове значення для забезпечення наявності у країн Альянсу необхідних людей і обладнання для стримування і захисту. Досягнення цих цілей вимагатиме від багатьох союзників по НАТО значно більших інвестицій.

"Міністри також планують обговорити нашу постійну підтримку України, зокрема на засіданні Ради НАТО-Україна, де до міністрів НАТО долучаться міністр оборони України Рустем Умєров і Верховний представник ЄС Кая Каллас", - наголосив представник структур НАТО.

Він звернув увагу, що 12 лютого під головуванням Британії відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). З 2022 року країни Альянсу надають Україні безпрецедентну підтримку. Вони надали українським солдатам 99% усієї військової допомоги.

"Нещодавно створене у Вісбадені командування НАТО для підтримки України перебуває в авангарді координації цих - і майбутніх - внесків", - зазначив він.

Чиновник НАТО додав, що під час зустрічей у Брюсселі міністри оборони країн НАТО обміняються думками з інших важливих питань. Вони обговорюватимуть захист підводної інфраструктури та поточні місії під керівництвом НАТО, зокрема місію Сил для Косово (KFOR).

Зі свого боку в.о. спікера НАТО Еллісон Гарт нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні торік країни Альянсу пообіцяли Україні військову допомогу на 40 млрд євро у 2024 році.

"У доповіді, представленій союзникам перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться в четвер, генеральний секретар (Марк Рютте - ред.) підтвердив, що союзники перевищили це зобов'язання, надавши Україні у 2024 році понад 50 мільярдів євро допомоги у сфері безпеки. Більше половини цієї суми надійшло від європейських союзників і Канади", - уточнив він.