Впервые не под руководством США. Что известно о новом "Рамштайне" и какие ожидания Украины

Встреча "Рамштайн" состоится сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Впервые с момента создания формата союзники Украины соберутся под председательством Великобритании, а не США.
Подробнее о 26-м заседании Контактной группы "Рамштайн" – в материале РБК-Украина.
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Контактная группа по оборонной поддержке Украины в войне с РФ (UDCG) 12 февраля 2025 проведет очередное заседание.
Это будет первая встреча в формате "Рамштайн" после начала работы администрации нового президента США Дональда Трампа. И в отличие от предыдущих 25 заседаний, которые созывал уже бывший глава оборонного ведомства Штатов Ллойд Остин, это заседание пройдет под руководством министра обороны Великобритании Джона Хили.
Союзники Украины соберутся в штаб-квартире НАТО, расположенной в Брюсселе. Встреча продлится с 14:30 до 16:45 по местному времени (15:30-17:45 по Киеву).
Отметим, что UDCG состоится за день до переговоров министров обороны НАТО в столице Бельгии.
Глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что "Рамштайн" и заседание министров НАТО 12-13 февраля будут посвящены активизации поддержки Украины.
Министр отметил, что со второго дня работы на должности, когда он был в Одессе вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, он взял на себя обязательство, что Великобритания будет способствовать поддержке Украины и ускорит ее.
"Это будет частью дискуссий с другими странами на встрече в среду, где я буду председательствовать. Я уверен, что поддержка Украины также будет частью обсуждений, которые мы проведем в НАТО в четверг", – сказал Хили.
Он добавил, что правительство Великобритании обязалось сохранить 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине "в этом году, в следующем и каждый год, пока это потребуется".
Скриншот x.com/JohnHealey_MP
В НАТО также анонсировали обсуждение помощи Украине в рамках заседания Контактной групп и на Совете Украина-НАТО (состоится 13 февраля в рамках встречи министров обороны стран Альянса при участии главы Минобороны Украины Рустема Умерова).
Отмечается, что ближайшие дни в Брюсселе будут посвящены согласованию "новых амбициозных целевых показателей для союзников НАТО" по расходам на оборону. Представитель Альянса подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина имеет беспрецедентную поддержку НАТО, что составляет 99% всей военной помощи.
"Недавно созданное в Висбадене командование НАТО для поддержки Украины находится в авангарде координации этих и будущих взносов", – отметил чиновник.
Новый глава Пентагона Пит Хегсет представит Штаты на встрече "Рамштайн-26". Как сообщало издание Politico, не исключено, что в будущем председательство в Контактной группе вновь перейдет к США. Однако администрация президента Дональда Трампа еще не взяла на себя обязательства по будущей военной поддержке Украины.
На очередном заседании UDCG и на встрече НАТО на следующий день Хегсет будет присутствовать в качестве "слушателя", не будет объявлять о новых пакетах помощи от США и не будет встречаться лицом к лицу с украинскими коллегами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова американского чиновника.
Согласно официальному заявлению Пентагона, Пит Хегсет на "Рамштайне" подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине, причем как можно скорее.
"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", – говорится в сообщении на портале Минобороны США.
Также отмечается, что в течение недели глава Пентагона будет находиться в поездках по Европе. Он посетит Германию, Бельгию и Польшу, а на своем первом совещании министров НАТО в Брюсселе Хегсет обсудит с союзниками необходимость увеличения расходов на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленной базы с обеих сторон Атлантики.
На фоне избрания президентом США Дональда Трампа среди союзников возникли опасения, что "Рамштайн" может прекратить свою работу или же изменится формат встреч. Ведь еще до вступления в должность новый лидер Штатов выступал за уменьшение военной помощи Украине.
Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимался и анонсировал новую встречу в феврале. В то же время глава государства отметил важность сохранения формата, поскольку он поможет получать поддержку от стран-партнеров.
"Что касается формата "Рамштайн", прежде всего было очень важно сохранить формат "Рамштайн", это 50+ стран. Для нас главное – результат, чтобы мы сохранили эти страны -– мы их сохранили. Мы посмотрим, как он будет проходить в этот период, посмотрим как будет дальше, но ожидаем, что будет представительство всех стран, а также США, но посмотрим по результатам", – сказал Зеленский.
По его словам, главный результат "Рамштайна" – помощь Украине: "Совершенно понятно – это количество пакетов, которыми партнеры поддерживают Украину".
Накануне заседания спикер украинского МИД Георгий Тихий рассказал, что Украина тщательно готовится к "Рамштайну-26".
Как он отметил, на предстоящем заседании ожидаются решения по усилению Украины. В частности, они будут касаться ПВО и инвестиций в украинское производство оружия.
Относительно смены главы Контактной группы, представитель украинского МИД выразил мнение, что в "Рамштайне" важнее то, какую помощь страны выделяют Украине, а не то, кто председательствует.
При подготовке использовались: информация с порталов НАТО и Пентагона, заявления президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, министра обороны Великобритании Джона Хили, публикации Politico, The Washington Post, страница UK Ministry of Defence в X.
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