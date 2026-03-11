Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світла

В яких областях діють графіки відключень

Графіки відключення світла вперше з 18 лютого опублікували для Закарпатської області. ПрАТ "Закарпаттяобленерго» ввечері 11 березня планує застосування обмежень для кількох груп споживачів. Максимально вимикатимуть світло на 2 години.

Фото: графік вимкнення світла на Закарпатті 11 березня (ПрАТ "Закарпаттяобленерго")

Також 18 лютого востаннє застосовували обмеження на Прикарпатті. Згідно з інформацією від "Прикарпаттяобленерго", ввечері 11 березня в Івано-Франківській області також вимикатимуть електрику максимально на 2 години, і лише деяким групам.

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня в Івано-Франківській області (Прикарпаттяобленерго)

На Хмельниччині також плануються обмеження. "Хмельницькобленерго" опублікувало графіки на 11 березня - вимкнуть 5 підчерг.

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня в Хмельницькій області (Хмельницькобленерго)

На Тернопільщині ввечері 11 березня застосовуються обмеження для звичайних споживачів, а також для промисловості та бізнесу. АТ "Тернопільобленерго" не публікує загальних графіків вимкнення - кожен споживач повинен знайти свою адресу на сайті.

Фото: одна з черг вимкнень світла на Тернопільщині (cкриншот з сайту АТ "Тернопільобленерго"

Востаннє обмеження застосовували в області 28 лютого.

Львівщина також ввечері 11 березня буде з перервами в електропостачанні. Вперше з 17 лютого тут застосували графіки вимкнення світла. Шість підчерг споживачів будуть без електрики 2 години.

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня у Львівській області (Львівобленерго)

У Чернівецькій області з 12 груп споживачів ввечері 11 березня половина буде без світла протягом 2-2,5 годин. Про це свідчать графіки, опубліковані АТ "Чернівціобленерго".

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня у Чернівецькій області (АТ "Чернівціобленерго")

На Волині теж діють графіки. За даними "Волиньобленерго", вимикатимуть 6 із 12 підчерг споживачів. Можливі екстрені відключення - у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня у Волинській області ("Волиньобленерго")

Графіки вимкнення світла діють і на Рівненщині. Згідно з графіком, опублікованим на сайті "Рівнеобленего", 11 березня вимикатимуть шість черг споживачів. Максимальний обсяг відключень - 2 години.

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня у Рівненській області ("Рівнеобленерго")

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна відновила експорт електроенергії, що викликало критику - мовляв, як можна продавати світло, коли самим не вистачає.