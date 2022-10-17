Вперше лише жінки. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін, - зізнався він. - Це був нервовий обмін".

За словами Єрмака, у полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. А саме:

37 евакуйованих з "Азовсталі";

11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів;

35 захисниць із ЗСУ;

32 - МВС;

12 - ТРо;

8 - НГУ (включно з 2 із "Азову");

5 - Державна спеціальна служба транспорту України (ДССТ);

4 ДПСУ;

12 цивільних.

Він додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

"Люди "сиділи" з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", - розповів Єрмак.

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У Міноборони Росії заявили, що в результаті обміну РФ повернула 110 своїх громадян, серед яких 72 моряки з цивільних судів.