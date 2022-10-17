Впервые только женщины. Украина подтвердила обмен пленными с Россией

В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен".
По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:
Он добавил, что среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.
"Люди "сидели" с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак.
Напомним, о том, что между Украиной и Россией происходит обмен военнопленными по формуле 110 на 110 ранее сообщили в так называемой "ДНР".
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