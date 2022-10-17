Впервые только женщины. Украина подтвердила обмен пленными с Россией

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен".

По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:

37 эвакуированных из "Азовстали";

11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов;

35 защитниц из ВСУ;

32 - МВД;

12 - ТРо;

8 - НГУ (включая 2 из "Азова");

5 - Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТ);

4 ГПСУ;

12 гражданских.

Он добавил, что среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

"Люди "сидели" с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак.