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Вперше з квітня РФ здійснила перевалку нафти поблизу Іспанії та Африки, - Bloomberg

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російську нафту перевантажили між танкерами поблизу іспанського анклаву. Це сталося вперше після чотиримісячної перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Судно Tiburon, минулого тижня зібрало близько 100 000 метричних тонн нафти марки Urals. Спочатку цю нафту було завантажено 
в балтійському порту Усть-Луга на судно аналогічного розміру Lucia.

Ця перевалка, перша з початку квітня, відродила логістичну операцію, яку використовували для ланцюжка поставок нафти з РФ після введення санкцій. 

Куди тепер прямують танкери

Зараз Tiburon пливе до єгипетського Суецького каналу, але не показує кінцевого пункту призначення. Основні азіатські покупці знаходяться в Китаї та Індії.

Lucia повертається в бік Балтійського моря. Lucia була побудована 2003 року, а Tiburon двома роками пізніше, а це означає, що обидва танкери відносно старі.

Яка ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

Місяць тому повідомлялось, що російську нафту припинили перевантажувати між танкерами поблизу Сеути (іспанський анклав у Північній Африці). На це вплинули обмеження з боку ЄС.

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