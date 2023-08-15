Впервые с апреля РФ осуществила перевалку нефти вблизи Испании и Африки, - Bloomberg

Российскую нефть перегрузили между танкерами вблизи испанского анклава. Это произошло впервые после четырехмесячного перерыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Судно Tiburon, на прошлой неделе собрало около 100 000 метрических тонн нефти марки Urals. Первоначально эта нефть была загружена
в балтийском порту Усть-Луга на судно аналогичного размера Lucia.
Эта перевалка, первая с начала апреля, возродила логистическую операцию, которую использовали для цепочки поставок нефти из РФ после введения санкций.
Куда теперь направляются танкеры
Сейчас Tiburon плывет к египетскому Суэцкому каналу, но не показывает конечного пункта назначения. Основные азиатские покупатели находятся в Китае и Индии.
Lucia возвращается в сторону Балтийского моря. Lucia была построена в 2003 году, а Tiburon двумя годами позже, а это означает, что оба танкера относительно старые.
В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.
Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.
Месяц назад сообщалось, что российскую нефть перестали перегружать между танкерами вблизи Сеуты (испанский анклав в Северной Африке). На это повлияли ограничения ЕС.
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