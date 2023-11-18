Вперше як член НАТО. Фінляндія очолить морські навчання у Балтійському морі

Фінляндія вперше у статусі члена НАТО очолить міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23 біля кордонів із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Військово-морські навчання "Freezing Winds 23" пройдуть у період з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі. Крім ВМФ Фінляндії, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці сухопутних військ, ВПС та ВМФ Швеції.
Також у рамках навчань будуть задіяні постійний загін кораблів НАТО SNMG1 та постійний загін протимінних кораблів НАТО SNMCMG1, до складу яких входять кораблі Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції.
Загалом у навчаннях беруть участь 30 бойових кораблів та понад 4 тисячі осіб особового складу.
Фінляндія в НАТО
Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу на початку квітня цього року.
При цьому, до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.
Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни. Пізніше повідомлялося, що Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використати кілька військових баз своєї території.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.