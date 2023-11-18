Впервые как член НАТО. Финляндия возглавит морские учения в Балтийском море

Финляндия впервые в статусе члена НАТО возглавит международные военно-морские учения Freezing Winds 23 у границ с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Военно-морские учения "Freezing Winds 23" пройдут в период с 20 ноября по 1 декабря в Финском заливе и Архипелаговом море. Помимо ВМФ Финляндии, в учениях примут участие военнослужащие сухопутных войск, ВВС и ВМФ Швеции.
Также в рамках учений будут задействован постоянный отряд кораблей НАТО SNMG1 и постоянный отряд противоминных кораблей НАТО SNMCMG1, в состав которых входят корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.
Всего в учениях принимают участие 30 боевых кораблей и более 4 тысяч человек личного состава.
Финляндия в НАТО
Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года.
При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.
Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находится на территории страны. Позже сообщалось, что Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз на своей территории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.