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Впервые как член НАТО. Финляндия возглавит морские учения в Балтийском море

Фото: Финляндия возглавит морские учения в Балтийском море (facebook.com/snmg01)
Автор: Константин Широкун

Финляндия впервые в статусе члена НАТО возглавит международные военно-морские учения Freezing Winds 23 у границ с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Военно-морские учения "Freezing Winds 23" пройдут в период с 20 ноября по 1 декабря в Финском заливе и Архипелаговом море. Помимо ВМФ Финляндии, в учениях примут участие военнослужащие сухопутных войск, ВВС и ВМФ Швеции.

Также в рамках учений будут задействован постоянный отряд кораблей НАТО SNMG1 и постоянный отряд противоминных кораблей НАТО SNMCMG1, в состав которых входят корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

Всего в учениях принимают участие 30 боевых кораблей и более 4 тысяч человек личного состава.

Финляндия в НАТО

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года.

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находится на территории страны. Позже сообщалось, что Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз на своей территории.

 

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