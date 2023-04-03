Вперше із 1964 року. Китай змінив позицію щодо приналежності Курильських островів, - ЗМІ

Китай уперше з 1964 року зайняв нейтралітет у питанні приналежності Курильських островів. Це ще більше зблизило Пекін і Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

За даними джерел видання, глава Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві зазначив, що Пекін "не займатиме позицію жодної зі сторін" щодо питання територіальної приналежності південної частини Курильських островів.

Колишній очільник КНР Мао Цзедун 1964 року підтримав Японію в цій ситуації, і досі ця тема не порушувалася.

Двосторонні переговори щодо островів, відомих як Північні території в Японії і Південні Курили в Росії, були припинені після того, як Токіо ввів санкції проти Кремля після його вторгнення в Україну.

Джерела зазначають, що зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання суперечки, що триває десятиліттями, оскільки Москва навряд чи поступиться в цьому питанні тепер за підтримки Пекіна.

На переговорах 20-21 березня Путін наголосив на важливості просування спеціальної безмитної зони, створеної на спірних островах минулого року, і закликав китайські компанії до інвестицій.

Зазначимо, що північні Курильські острови належать Росії. Однак Японія не визнає їхнього статусу і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня минулого року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії проти України, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, який використовують у ракетній техніці та авіабудуванні.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Верховна рада визнала окупацію Росією японських Курильських островів.

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