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Вперше в історії. Юань обігнав євро і став другою за величиною валютою фінансування торгівлі

Фото: юань став другою за величиною валютою фінансування торгівлі (obmenka.kharkov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Китайський юань вперше в історії обігнав євро і став другою за величиною світовою валютою, що використовується в глобальному торговому фінансуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Долар, як і раніше, зберігає перше місце у торгових розрахунках: у вересні його частка зросла до 84,15% порівняно з 83,95% місяцем раніше.

Тим часом, як частка китайської валюти в міжнародних платежах зросла з 4,82% у серпні 2023 року до 5,8% у вересні, що є максимальним показником протягом останніх п'яти років, протягом яких ведеться статистика.

Євро ж тепер займає третє місце за популярністю у міжнародних платежах. У вересні його частка знизилася до 5,43% із 6,43% що були у серпні.

Що призвело до змін

Глобальні компанії активно вирушають на боргові ринки Китаю, випускаючи рекордні обсяги облігацій у юанях та отримуючи значні суми грошей в материкових банках Китаю.

Це дозволяє їм скористатися низькими процентними ставками у юанях, у той час як вартість фінансування в інших країнах росте.

Компанії та банки нині привертають рекордні суми через облігації, випущені в юанях на материку та в Гонконгу.

Однак, за даними агенства, глобалізацію юаня слід оцінювати з обережністю. Більшість капіталу отримують китайські філії міжнародних компаній, і понад половина "зовнішніх" запозичень становлять операції материкових компаній у Гонконгу.

Крім того, інвестори з китайського ринку досі утримуються через страх перед геополітичною напруженістю та невизначеними перспективами зростання.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Індія відмовилася платити в юанях за російську нафту.

До цього Росія за рахунок китайських юаней намагалась досягти економічної стабільності.

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