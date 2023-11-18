Впервые в истории. Юань обогнал евро и стал второй по величине валютой финансирования торговли

Доллар по-прежнему сохраняет первое место в торговых расчетах: в сентябре его доля выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% месяцем ранее.

Между тем как доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, что является максимальным показателем за последние пять лет, в течение которых ведется статистика.

Евро теперь занимает третье место по популярности в международных платежах. В сентябре его доля снизилась до 5,43% с 6,43% находившихся в августе.

Что привело к изменениям

Глобальные компании активно уходят на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций в юанях и получая значительные суммы денег в материковых банках Китая.

Это позволяет им воспользоваться низкими процентными ставками в юанях, в то время как стоимость финансирования в других странах растет.

Компании и банки сейчас привлекают рекордные суммы из-за облигации, выпущенных в юанях на материке и Гонконге.

Однако, по данным агентства, глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью. Большинство капитала получают китайские филиалы международных компаний, и более половины "внешних" заимствований составляют операции материковых компаний в Гонконге.

Кроме того, инвесторы с китайского рынка до сих пор удерживаются из-за страха перед геополитической напряженностью и неопределенными перспективами роста.

Напомним, что недавно мы сообщали, что Индия отказалась платить в юанях за российскую нефть.

До этого Россия за счет китайских юаней пыталась добиться экономической стабильности.

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